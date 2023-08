Fungaiolo finisce in un pendio nei boschi sopra l'abitato di Brusago: grave al Santa Chiara

PINE’. Un fungaiolo è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere ruzzolato per circa 30 metri lungo un pendio, nei boschi sopra l'abitato di Brusago (Bedollo, Altopiano di Pinè). L'uomo si trovava a una quota di circa 1.600 m.s.l.m. fuori dalla traccia del sentiero che porta verso malga Vernera, quando ha perso l'equilibrio ruzzolando lungo il pendio. La chiamata al Numero unico per le Emergenze 112 è arrivato intorno alle 11.30 da parte dell'amico che era con lui.



La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di elisoccorso con l'equipe sanitaria. In una seconda rotazione, due operatori della Stazione di Pergine del Soccorso Alpino sono stati elitrasportati sul posto per dare supporto all'equipaggio dell'elicottero.



L'infortunato, cosciente ma in gravi condizioni per i politraumi riportati nella caduta, è stato stabilizzato, imbarellato e trasferito in un posto più agevole per consentire all'elicottero di recuperarlo a bordo con il verricello. Mentre l'infortunato è stato trasportato con l’elicottero d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento, l'amico è stato accompagnato a valle a piedi dagli operatori del Soccorso Alpino di Pergine.