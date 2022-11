Pergine anticipa tutti e sabato inaugura il mercatino di Natale

PERGINE. Piazza Municipio e piazza Fruet, in pieno centro a Pergine, iniziano a “vestirsi” a Natale: la terza città del Trentino infatti anticipa tutti, come ogni anno, ed inaugura per prima il mercatino natalizio.

L’appuntamento è per sabato alle 17 in piazza Municipio. In questi giorni gli operai sono all’opera per completare il montaggio delle casette fra piazza Municipio e piazza Fruet, che accoglieranno espositori, associazioni e ristorazione per tutti i fine settimana fino al prossimo 6 gennaio. Su 19 espositori, 16 parteciperanno per la prima volta all’edizione perginese; 17 provengono dal Trentino, due dal Veneto.

Si stanno montando anche le luminarie, anche se a novembre sarà accesa solo nei fine settimana, mentre da dicembre tutti i giorni: sempre però con lo spegnimento alle 22, per il risparmio energetico.

Come primo fine settimana, sia sabato che domenica in piazza Municipio ci sarà l’angolo degli amici a quattro zampe, l’attività sportiva con Valsugana Basket dalle 10 alle 15, il laboratorio “La forma del feltro” alle 15 (a Gnomoland in via Pennella 4, su prenotazione whatsapp al 3408857319), e sabato a conclusione di giornata il concerto degli Schweinhaxen.