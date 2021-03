Ciclista finisce contro un muro, ricoverato al Santa Chiara: è gravissimo. Forse un malore all'origine dell'incidente

SI trova in condizioni molto gravi all'ospedale di trento un ciclista di 73 anni che è caduto questa mattina a Trento, all'incrocio fra via Rosmini e via Vigolana a Pergine.

I soccorritori hanno trovato l'uomo in arresto cardiaco e dunque sono state messe in atto tutte le manovre di emergenza.

Nell'urto contro un muro, in cui la bici si è spezzata, l'anziano, residente a Trento, ha riportato anche altri traumi.

Non sono state rilevate tracce di frenata e al momento l'ipotesi è che si sia trattato di un malore che ha provocato la caduta.