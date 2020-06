Soccorritori in azione, nel tardo pomeriggio di oggi, alla spiaggia di Valcanover, sul lago di Caldonazzo (foto Alessio Coser).



Una manciata di minuti dopo le 18 è scattato l’allarme per una persona che stava facendo il bagno e non è riemersa dall’acqua. La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto, con l’elicottero con l’équipe di rianimazione che atterrato sul prato della spiaggia, grazie al coordinamento dei vigili del fuoco.



Si tratta di un ragazzo ventenne, che stava facendo il bagno con due amici, a pochi metri dalla riva. Improvvisamente è scomparso sott’acqua: subito gli amici, e altre persone presenti in spiaggia, hanno cercato di riportarlo a gallo, senza però riuscirci.



Nel frattempo era stato data l’allarme e in meno di un quarto d’ora i soccorritori sono arrivati sul posto. Grazie alle indicazioni degli amici, hanno individuato subito il povero ragazzo, e lo hanno recuperato.



Le manovre di rianimazione sono durate a lungo: poi il giovane è stato portato in elicottero al Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sono gravissime: è rimasto sott’acqua per una ventina di minuti.