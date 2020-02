Le Barbie - alias "i Sugheri" - lo hanno promesso: «Non ci arrendiamo». E infatti nonostante questa notte il loro carro di carnevale sia stato divorato dalle fiamme hanno deciso di esserci comunque alla sfilata per non darla vinta a chi - nel caso si sia effettivamente trattato di un dispetto - ha mandato in cenere un mese di preparativi proprio alla vigilia della prima sfilata prevista per oggi a Baselga di Piné.

Si sono dunque arrangiati come meglio hanno potuto allestendo simpaticamente una Ape car, senza perdere la voglia di divertirsi e non lasciarsi rovinare la festa.

