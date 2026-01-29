TRENTO. Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 7, lungo la statale 238 in via Merano, nel territorio di Fondo.

Lo scontro ha coinvolto un’auto e un camion. A rimanere feriti due uomini di 42 e 46 anni. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’autovettura, trovato semicosciente dai soccorritori; cosciente invece il conducente del mezzo pesante.

I due feriti sono stati soccorsi sul posto e poi trasferiti a Cles.

Entrambi sono stati stabilizzati sul posto e quindi trasportati all’ospedale di Cles per gli accertamenti e le cure necessarie. Le loro condizioni sono in fase di valutazione da parte dei sanitari.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato della statale durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento.