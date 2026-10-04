VERMIGLIO. Una folla di persone, arrivata da tutta l’alta Val di Sole, si è stretta oggi, domenica 4 ottobre, attorno a don Enrico Pret per la sua ultima messa prima della partenza per la Val di Ledro. Un saluto particolarmente partecipato, celebrato davanti alla chiesa parrocchiale di Vermiglio, ancora segnata dall’incendio che l’ha colpita.

A salutare don Enrico non sono arrivati soltanto i fedeli. C’erano le bande musicali di Ossana-Vermiglio e della Val di Peio, i cori riuniti, i rappresentanti dell’Avis, gli alpini, i vigili del fuoco della valle e numerose associazioni. Una partecipazione corale che ha trasformato l’ultima celebrazione del sacerdote in un momento di incontro per l’intera comunità.

Da domani don Enrico Pret inizierà il suo nuovo incarico in Val di Ledro, lasciando l’alta Val di Sole dopo il periodo trascorso al servizio delle comunità locali. Per circa quindici giorni la valle resterà senza il nuovo parroco, in attesa dell’arrivo del sacerdote chiamato a raccoglierne il testimone.

La cornice della chiesa bruciata di Vermiglio ha reso ancora più significativo il momento del commiato. Davanti all’edificio si sono ritrovate generazioni diverse e realtà provenienti da tutta la valle per un ultimo abbraccio collettivo a don Enrico, prima dell’inizio della sua nuova esperienza pastorale.