DIMARO FOLGARIDA. Tanto, tantissimo calcio, ma non solo. In questi mesi la Val di Sole è diventata uno dei principali punti di riferimento dello sport italiano e internazionale. Con il Napoli impegnato alla SKI.IT Arena di Dimaro Folgarida, il Modena al lavoro tra Mezzana e Marilleva e il Padova in ritiro a Pejo, il territorio trentino si è trasformato in una delle capitali italiane del calcio dell'estate 2026.

Ma la vocazione sportiva della valle va ben oltre il pallone. Nelle scorse settimane il fiume Noce ha ospitato la Coppa del Mondo di Canoa Discesa e Rafting, confermandosi tra i migliori corsi d'acqua al mondo per queste discipline. Ad agosto sarà invece il momento dei Campionati del Mondo UCI di Mountain Bike, che riporteranno a Commezzadura i migliori specialisti del downhill internazionale, in una località ormai punto di riferimento per gli atleti di tutto il pianeta.

Accanto allo sport trovano spazio anche cultura e turismo. Fino al 27 luglio, nella SKI.IT Arena di Dimaro Folgarida, il futuristico Dom ospita una mostra dedicata alla storia del Napoli, con trofei, maglie, cimeli e documenti che ripercorrono le grandi imprese del club azzurro. Un dettaglio curioso riguarda proprio i successi esposti: circa la metà dei trofei è stata conquistata nelle stagioni preparate durante i ritiri estivi in Val di Sole.

A Castel Caldes, invece, fino al 20 settembre è visitabile la mostra "Da Warhol a Banksy: Pop e Street Icons in Val di Sole", che mette a confronto le sale affrescate del maniero con le opere dei grandi protagonisti della Pop Art e della Street Art. Da Andy Warhol a Keith Haring, fino a Banksy, Obey e Blek le Rat, il percorso espositivo crea un originale dialogo tra arte contemporanea e patrimonio storico.

Anche il calendario degli eventi continua a proporre iniziative per residenti e turisti. Oggi, lunedì 20 luglio, a Malé le piazze del centro ospitano Aperi-Banda, con musica itinerante dalle 18 alle 19. A Termenago di Pellizzano, nell'Anfiteatro Vegetale, va in scena Anima, spettacolo dedicato all'Avez del Prinzep, il maestoso abete bianco trasformato in un quartetto d'archi dal maestro liutaio Gianmaria Stelzer, con ingresso gratuito e servizio navetta.

A Ossana, nella piazzetta del Castello di San Michele, torna l'appuntamento con Lunedì al Castello, tra mercato contadino, artigianato, prodotti tipici e visita guidata gratuita a uno dei Borghi più belli d'Italia. Per i più piccoli, infine, il Teatro Polo Culturale di Vermiglio propone dalle 16.30 lo spettacolo Black Smilzo, a ingresso libero. La Val di Sole conferma così la propria capacità di coniugare grandi eventi sportivi, cultura, natura e intrattenimento in un'unica, ricca proposta estiva. C.L.