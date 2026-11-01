VAL DI SOLE - Ai pipistrelli, in particolare al “Vespertilio di Daubenton” (Myotis daubentonii, nella foto) piace frequentare il torrente Noce. È il dato emerso dal progetto “Bat-volontari” del Muse (Museo delle Scienze), in collaborazione con Parco Fluviale Alto Noce, Servizio aree protette della Provincia e l’associazione L’Alveare Aps (che gestisce alcuni siti solandri come il Bosco Derniga ad Ossana). Quest’estate sono stati effettuati monitoraggi, alcuni con la presenza di residenti e turisti che hanno partecipato numerosi (87 persone in tutto) alle tre serate gratuite per osservare questo tipo di pipistrello, che predilige gli ambienti acquatici. In particolare, i Bat volontari hanno registrato le presenze dei pipistrelli in località Contre a Caldes, a Dimaro Folgarida e a Malè.

Il Vespertilio di Daubenton è un pipistrello piccino, detto anche Vespertilio d’acqua e si nutre di insetti che volano sopra l’acqua, ma anche di piccoli pesci. Durante una serata i risultati del progetto di citizen science (scienza partecipativa) sono stati resi noti, sia come frequenza degli avvistamenti sia per i luoghi prediletti da questa specie.

Grazie al monitoraggio si sono avuti 41 contatti certi con il Vespertilio di Daubenton, oltre a ulteriori 56 dubbi. Dato significativo è la frequenza delle osservazioni, infatti su 20 delle 21 sessioni di rilevamento si è registrato almeno un pipistrello, con un picco di 6 contatti certi e 15 dubbi in un’unica sessione. Grazie al contributo di 10 rilevatori, è stato possibile analizzare 17 dei 43 siti individuati come luoghi frequentati dal pipistrello lungo il torrente.

Come primo dato, quindi, è stato possibile scoprire che il Noce piace molto al Vespertilio di Daubenton. Inoltre, questa specie sembra prediligere ponti realizzati in cemento con le sponde con vegetazione riparia (vegetazione spontanea che cresce lungo le rive dei corsi d’acqua) con arbusti ed alberi. Un elemento che consentirà di essere approfondito anche in seguito. Il progetto, infatti, continua, per saperne ancora di più sul Vespertilio e sul suo rapporto con gli ambienti fluviali.