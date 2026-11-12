COMMEZZADURA. È stata inaugurata stamattina la nuova rotatoria di Commezzadura, in Val di Sole. Con l’apertura si chiudono i lavori principali sull’incrocio della SS 42 del Tonale e della Mendola, all’altezza di Commezzadura, Mestriago e Daolasa. Il cantiere ha finito con quasi un mese di anticipo: il contratto prevedeva come termine il 4 dicembre.

«Una valle unita ha voluto fortemente quest’opera», ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. L’obiettivo, ha spiegato, è dare a chi vive in montagna le infrastrutture necessarie per continuare ad abitare e lavorare nei paesi. Fugatti ha anche ricordato che in valle ci sono altri lavori stradali per circa 30 milioni di euro, già aperti o in fase di progetto. Tra questi l’allargamento della strada alle Crozze e quello a valle di Vermiglio, il nuovo marciapiede a Pejo, la sistemazione dell’incrocio tra SS 42 e SP 87 a Ossana e la variante esterna del Tonale.

All’inaugurazione c’erano il sindaco di Commezzadura Marco Podetti, il presidente della Comunità della Val di Sole Lorenzo Cicolini, il consigliere provinciale Carlo Daldoss e i sindaci dei comuni vicini. Hanno ricordato che l’opera era stata decisa dalla precedente amministrazione con il sostegno di tutti i paesi della valle, e che durante i lavori i disagi sono stati limitati.

L’intervento è costato 2,88 milioni di euro, pagati in parte dalla Provincia e in parte con fondi statali. Il vecchio incrocio è stato ridisegnato per rendere la strada più sicura e riqualificare il paese di Mestriago. Il traffico turistico diretto agli impianti di risalita e agli alberghi della zona potrà ora evitare il centro abitato, con meno rumore e meno inquinamento.

La rotatoria ha un diametro esterno di 41 metri e quattro accessi principali. Collega la statale, in direzione Trento e Tonale, con Daolasa e Mestriago, e ha anche un’uscita secondaria. Verso il torrente Noce è stato costruito un muro di contenimento che protegge la zona in caso di esondazioni. Tutta l’opera è rivestita in pietra locale, per inserirsi meglio nel paesaggio. Sono stati sistemati anche il sottopassaggio di via per Daolasa e il parcheggio della scuola, ed è stata installata una nuova illuminazione pubblica.

Durante il cantiere il traffico non è mai stato interrotto del tutto, grazie a una bretella provvisoria. I sensi unici alternati sono durati poco. C’è stata una sola deviazione programmata sulle strade comunali, per i lavori più delicati.