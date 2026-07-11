VAL DI RABBI. Un uomo di 50 anni è rimasto ferito nella mattinata di sabato 11 luglio in un incidente con un quad avvenuto nei pressi di Malga Monte Sole Alta, in Val di Rabbi.

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è rovesciato durante il tragitto e il conducente è rimasto schiacciato sotto il quad, riportando diverse ferite.

L'allarme è scattato intorno alle 10. La centrale di emergenza ha inviato sul posto l'elisoccorso, che ha trasportato in quota l'équipe sanitaria. I soccorritori hanno raggiunto il cinquantenne, trovato cosciente, prestando le prime cure direttamente sul luogo dell'incidente.

Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato in codice rosso.