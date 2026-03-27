DENNO. Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia locale, impegnati nel contrasto ai reati contro il patrimonio. Nella notte tra il 26 e il 27 marzo i militari dell’aliquota radiomobile hanno denunciato due uomini, ritenuti responsabili di ricettazione, tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.



L’intervento è scattato a Denno, dove una pattuglia ha intercettato un’auto sospetta con a bordo due persone. Dagli accertamenti il veicolo è risultato rubato nei giorni scorsi a Trento. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire diversi oggetti, tra cui un computer portatile, uno smartphone e monili in oro, risultati provento di un furto avvenuto a Cles nella notte tra lunedì e martedì.



All’interno dell’auto sono stati trovati anche attrezzi da scasso, tra cui un piede di porco, oltre a guanti e passamontagna, subito sequestrati. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. I due uomini sono inoltre ritenuti presunti autori di un tentativo di furto in abitazione avvenuto pochi minuti prima del controllo, a breve distanza dal luogo del fermo.



Durante le operazioni in caserma, uno dei due ha tentato di divincolarsi e di aggredire i militari, venendo però immediatamente bloccato. La loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per verificare eventuali ulteriori responsabilità sul territorio.