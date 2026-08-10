NANNO. A un anno dalla scomparsa di padre Flavio Paoli, la comunità di Nanno, in Val di Non, si ritroverà in preghiera martedì 11 agosto. Alle 20, nella chiesa parrocchiale di San Biagio, sarà celebrata una Messa di suffragio in memoria del missionario.

Padre Flavio era scomparso nei boschi attorno al paese natale la sera dell’11 agosto. Le ricerche erano proseguite senza sosta per settimane, coinvolgendo numerosi soccorritori. Il suo corpo era stato ritrovato oltre un mese più tardi, in una zona particolarmente impervia.

La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, e sarà un momento per ricordare la figura e il lungo impegno religioso e missionario di padre Flavio. Un legame, quello con la sua comunità, rimasto forte anche dopo la sua morte.

Promossa dalla parrocchia di San Biagio, la Messa riunirà familiari, amici e quanti hanno conosciuto il missionario nel corso della sua vita. Padre Flavio viene ricordato soprattutto per il suo servizio alla Chiesa, l'attività missionaria e la particolare attenzione dedicata ai bambini.