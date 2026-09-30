TUENNO. Un trattore rimasto in bilico su un tratto particolarmente ripido ha richiesto questa mattina, mercoledì 30 settembre, l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Tuenno.

L’allarme è scattato alle 8.37 nelle campagne nei pressi del biotopo Palù, dove il mezzo agricolo si era trovato in difficoltà a causa della forte pendenza del terreno, rendendo necessario l’intervento dei pompieri.

Arrivati sul posto, i vigili del fuoco volontari di Tuenno hanno provveduto innanzitutto a mettere in sicurezza il trattore, evitando che potesse scivolare ulteriormente lungo il pendio. Per stabilizzare il mezzo è stato utilizzato il verricello presente sull’autobotte.

Una volta assicurato il trattore, sono iniziate le operazioni per riportarlo in una posizione sicura. Il recupero è stato effettuato utilizzando il verricello e un argano manuale a fune passante, consentendo di concludere l’intervento.