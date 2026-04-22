TRENTO. Operazione antidroga nel tardo pomeriggio di sabato 18 aprile a Tuenno, nel comune di Ville d’Anaunia, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cles hanno arrestato un cittadino straniero trovato con cocaina già suddivisa in dosi.

L’intervento è scattato durante un servizio predisposto per la prevenzione e la repressione dei furti in abitazione. Nel corso di una perlustrazione in via Maistrelli, i militari hanno controllato un uomo che si trovava a bordo di un’auto a noleggio ferma in un parcheggio pubblico.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato sorpreso mentre confezionava sette dosi di cocaina, già termosaldate e pronte per la vendita. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di recuperare altri due involucri con oltre 73 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 575 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel complesso, sono stati sequestrati circa 81 grammi di cocaina. Il conducente è inoltre risultato positivo al test salivare per l’assunzione di stupefacenti e, dopo il rifiuto di sottoporsi agli esami tossicologici all’ospedale di Cles, gli è stata ritirata immediatamente la patente. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Trento in attesa del rito direttissimo.