TRES. Un’auto è finita ruote all’aria lungo la SP13, a valle dell’abitato di Tres, poco prima delle 7.40 di oggi, 5 febbraio. Nell’incidente una persona è rimasta ferita in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Tres, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, nella gestione della viabilità e nel supporto alle operazioni di recupero del veicolo da parte del carroattrezzi.



Sono intervenuti anche la Polizia locale, il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento e un’ambulanza del 118 per l’assistenza alla persona ferita.