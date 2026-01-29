TRENTO. Un giovane operaio di 21 anni è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto nel piazzale di una segheria a Don, in val di non.

Il giovane sarebbe stato travolto da alcuni bancali che stava spostando, riportando ferite alle gambe. L’allarme, da parte dei colleghi, è stato immediato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Amblar e Don, con il supporto del corpo di Fondo, insieme ai soccorsi sanitari, giunti anche l’elisoccorso.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 21enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazioni per la vita.