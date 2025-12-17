PELLIZZANO. Lievita ancora il costo per la realizzazione del nuovo trampolino HS66 per il salto con gli sci di Pellizzano, arrivato a 3,7 milioni di euro, dopo la perizia di variante numero 2 approvata lo scorso maggio dalla giunta comunale per un costo complessivo di 606.324,25 euro. Somma in gran parte coperta dalla Provincia, che con una delibera di giunta ha disposto l'ammissione a finanziamento dell'integrazione di contributo per 576.008,04 euro, pari al 95% della spesa ammessa.



Nel novembre 2022 piazza Dante, nell'ambito del protocollo d'intesa tra Provincia e Coni, aveva confermato il finanziamento disposto nel 2018 per la realizzazione del nuovo trampolino prevedendo una spesa ammessa rideterminata di euro 2.820.000, con un ridimensionamento del progetto a causa dell'impennata dei prezzi e lo stanziamento di un contributo complessivo di 2.796.500.



Il 13 giugno scorso il Comune di Pellizzano ha inviato una richiesta di integrazione di finanziamento «in quanto, nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse problematiche di tipo geologico che hanno portato l'amministrazione a decidere di effettuare ulteriori approfondimenti.



Successivamente a tale ulteriori indagini si è reso necessario approvare una perizia suppletiva di variante n° 2 che prevede la stabilizzazione del versante e la realizzazione di opere di consolidamento». Il costo complessivo dell'opera, aggiornato, arriva ora a 3.705.000. Il Comune, nelle more dell'iter per la concessione del finanziamento, in luglio ha comunicato alla Provincia di avere usato risorse proprie, per garantire la continuità dei lavori.



Con una nota di settembre, inoltre, ha «rinnovato l'impegno a completare il progetto complessivo, con riferimento alla palazzina servizi e all'impianto di risalita».