Un aliante si è schiantato nel pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, sul Monte Pin, a circa 2000 metri di quota, nel cuore della Val di Non in Trentino. Il pilota è morto nell'impatto: le operazioni di recupero della salma sono in corso da parte delle squadre di soccorso intervenute sul posto.



Sul luogo dell'incidente stanno operando il Soccorso Alpino, la SAF (Squadra Alpina di Finanza) e i Vigili del Fuoco, coordinati dai Carabinieri della Compagnia di Cles. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.