LAGO DI TOVEL. La strada per il lago di Tovel torna percorribile, ma con prudenza e sotto costante monitoraggio. Da oggi, mercoledì 18 novembre, è stata riaperta la SP14 della Val di Tovel fino al chilometro 6,670, in corrispondenza del campo da tamburello e del parcheggio P2. La decisione arriva dopo il passaggio della perturbazione e il miglioramento delle condizioni meteorologiche, che hanno consentito di revocare il divieto di transito scattato lo scorso fine settimana.

La riapertura non significa però che siano venuti meno i rischi. Il tratto stradale attraversa infatti un versante esposto alla caduta di massi e la situazione continuerà a essere monitorata attentamente. Eventuali nuove criticità legate al maltempo, alle nevicate o alla formazione di ghiaccio potranno portare all'adozione di ulteriori provvedimenti per tutelare gli automobilisti.

A contribuire alla sicurezza del collegamento c'è anche la nuova galleria paramassi, recentemente inaugurata all'imbocco della Val di Tovel. L'opera protegge uno dei punti maggiormente esposti, ma non elimina completamente il pericolo. La conformazione del versante e l'estensione delle aree interessate richiedono infatti particolare attenzione nella gestione della viabilità.