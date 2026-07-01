ILLE D'ANAUNIA. È stata inaugurata e aperta ufficialmente al traffico la nuova galleria paramassi lungo la Strada provinciale 14 del lago di Tovel, un'infrastruttura realizzata per aumentare la sicurezza di uno dei tratti più delicati della viabilità della Val di Tovel. Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, l'assessore Giulia Zanotelli, amministratori locali, tecnici, rappresentanti delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e numerosi cittadini.

L'intervento ha richiesto un investimento complessivo di 12.124.635 euro, dei quali oltre 9,1 milioni finanziati attraverso il PNRR - NextGeneration EU. I lavori erano stati consegnati all'inizio di giugno 2024 e consentono ora di garantire un collegamento più sicuro verso il lago di Tovel, una delle principali mete turistiche del Trentino.

Nel suo intervento, Maurizio Fugatti ha ricordato come la galleria rappresenti un'opera strategica per tutta la Val di Non. "Consegniamo al territorio un'infrastruttura attesa da anni che migliora in modo significativo sicurezza e accessibilità. È anche la dimostrazione della volontà della Provincia di continuare a investire nelle infrastrutture, insieme ad altri interventi già avviati come la circonvallazione di Cles e lo svincolo di Dermulo", ha affermato il presidente, ringraziando residenti, operatori economici e maestranze per la collaborazione durante il cantiere.

Anche Giulia Zanotelli ha sottolineato il valore dell'intervento, ricordando come per molti anni le chiusure della strada abbiano rappresentato un problema per residenti e visitatori. "Oggi inauguriamo un'opera molto attesa che consentirà un ulteriore sviluppo della Val di Tovel e del territorio", ha dichiarato, ricordando anche gli altri investimenti provinciali realizzati nell'area.

La necessità dell'intervento era emersa dopo una serie di episodi di caduta massi registrati lungo la provinciale. Gli studi geologici e geomeccanici hanno individuato nella realizzazione di una galleria artificiale paramassi la soluzione più efficace per proteggere la carreggiata da eventuali distacchi di roccia e ridurre in modo definitivo il rischio per gli utenti della strada.

La nuova infrastruttura si sviluppa nel territorio di Ville d'Anaunia, tra il chilometro 2+250 e il 2+800 della Sp 14, per una lunghezza complessiva di circa 550 metri. L'opera è costituita da una galleria artificiale in cemento armato progettata per resistere all'impatto di eventuali massi provenienti dal versante sovrastante. Contestualmente è stata anche ampliata la carreggiata, migliorando la percorribilità del tratto.

Nei prossimi mesi saranno completate alcune opere di finitura esterna e i sottoservizi, con conclusione definitiva prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.