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TON. Attimi di paura questa mattina poco prima delle 8 in località Sabino, dove si è verificato un incidente frontale tra due auto. Nell’impatto uno dei mezzi è uscito dalla carreggiata, ribaltandosi su un fianco e rimanendo in una posizione instabile.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco volontari dei corpi di Ton e Denno, arrivati sul posto con le pinze idraulichein previsione di un possibile intervento di estrazione. Fortunatamente però non si è reso necessario utilizzare l’attrezzatura di forza.
I pompieri hanno quindi provveduto alle operazioni di messa in sicurezza dell’area, alla gestione della viabilità e al supporto del carroattrezzi impegnato nel recupero di uno dei veicoli coinvolti nello schianto.
Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente stradale. Non si registrano feriti.