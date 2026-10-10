TON. Un’auto finita contro un muro, un giovane liberato dall’abitacolo con le pinze idrauliche e tre ragazzi coinvolti, nessuno dei quali in pericolo di vita. È il bilancio dell’incidente avvenuto sabato 10 ottobre lungo la ex strada statale 43, nel territorio comunale di Ton, in Val di Non.

Lo schianto si è verificato nel tratto compreso tra la Rocchetta e il bivio per Masi di Ton. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura è uscita di strada, terminando la propria corsa contro un muro.

A bordo dell’auto si trovavano tre giovani, tutti coscienti dopo l’impatto. Per uno di loro si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche, utilizzate per liberarlo dall’abitacolo. Il ragazzo è stato poi affidato ai sanitari e trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Un secondo occupante è stato accompagnato in ospedale in ambulanza per le cure del caso, mentre il terzo giovane è rimasto illeso. Nessuno dei tre risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco dei corpi della zona e le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato l’auto a uscire dalla carreggiata.