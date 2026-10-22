VILLE D’ANAUNIA. Il forte odore di cannabis e il nervosismo di alcuni giovani all'esterno di un locale pubblico hanno insospettito i carabinieri, facendo scattare un controllo che si è concluso con il sequestro di circa 100 grammi di hashish e di una piccola quantità di polvere bianca, sospettata di essere cocaina. È accaduto nei giorni scorsi a Tassullo, frazione di Ville d'Anaunia, dove un giovane è stato denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A intervenire sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cles, impegnati nei controlli del territorio. L'attenzione dei carabinieri è stata attirata dall'atteggiamento particolarmente nervoso di alcuni avventori e dall'odore riconducibile alla marijuana. I militari hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti, procedendo all'identificazione dei presenti e alle perquisizioni.

Uno dei giovani controllati è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di completare gli accertamenti e recuperare, complessivamente, circa un etto di hashish, oltre a una modica quantità di sostanza polverosa bianca, ritenuta verosimilmente cocaina. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi di laboratorio per accertarne la natura e la quantità.

Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. L'operazione rientra nell'attività di prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti condotta dai carabinieri della Compagnia di Cles, attraverso controlli nei luoghi di ritrovo e sul territorio.