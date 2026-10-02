TASSULLO. Intervento particolare nella serata di ieri, giovedì 1 ottobre, a Tassullo dove i vigili del fuoco volontari sono stati chiamati a intervenire sul campanile per la rottura dell'infisso ligneo di una bifora. Un'operazione resa necessaria per evitare ulteriori rischi e tutelare un elemento del patrimonio storico-culturale del paese.

Sul posto sono arrivati i pompieri di Tassullo, supportati dai colleghi di Taio. Per raggiungere la parte più alta della struttura è stata utilizzata l'autoscala, che ha permesso ai soccorritori di operare direttamente in prossimità dell'infisso danneggiato.

Dopo le verifiche del caso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della porzione di infisso rimasta in sede, intervenendo per scongiurare il rischio di ulteriori distacchi. Un lavoro in quota che ha richiesto particolare attenzione, anche per la necessità di preservare la struttura e il suo valore storico.