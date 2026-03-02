TAIO. Questa sera, alle 18.30, piazza S. Vittore si è trasformata in un grande abbraccio collettivo per Simone Deromedis, medaglia d’oro nello ski cross alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. “Ragazzo d’Oro” non è stato solo un evento, ma una festa di popolo: la Val di Non si è stretta attorno al suo campione, nel paese in cui vive e dove tutto è cominciato.



Interventi, testimonianze e cori entusiasti hanno scandito una celebrazione intensa e partecipata. L’iniziativa, promossa dal Comune di Predaia con Apt Val di Non, Melinda e Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo, ha portato in piazza famiglie, associazioni e tanti giovani atleti.



Classe 2000, Simone Deromedis ha costruito la sua ascesa con determinazione e talento, fino a chiudere la Coppa del Mondo 2024-2025 al secondo posto assoluto. Poi il trionfo olimpico a Livigno, che lo ha consacrato tra i grandi dello sport azzurro. Stasera Taio lo ha salutato come si fa con i campioni veri: con orgoglio, gratitudine e la consapevolezza di aver scritto una pagina di storia.