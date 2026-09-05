SPORMINORE. Violento frontale tra due auto nel pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre, sulla statale 43 della Val di Non, all’altezza di maso Milano. Tre persone sono rimaste ferite.

Una delle vetture, guidata da un 67enne e diretta verso la Rocchetta, avrebbe invaso la corsia opposta.

L’impatto ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Sporminore e Denno, che hanno estratto i tre feriti dalle auto utilizzando le pinze idrauliche.

I feriti sono stati trasportati in elicottero al Santa Chiara di Trento. Sul posto anche i carabinieri di Spormaggiore, impegnati nei rilievi.