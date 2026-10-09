TUENNO. Incidente stradale poco prima delle 14 di oggi, venerdì 9 ottobre, lungo la strada provinciale 73, nel tratto tra Tuenno e Cles, in direzione della Cros de Talao. Per cause ancora da chiarire, un'automobile e una motocicletta sono rimaste coinvolte in uno scontro.

Ad avere la peggio è stato il motociclista di 41 anni, che avrebbe riportato traumi di media entità. Le sue condizioni hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Tuenno, il personale sanitario e i carabinieri della Compagnia di Cles, impegnati nelle operazioni di soccorso e negli accertamenti sulla dinamica dello scontro.