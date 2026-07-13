COMMEZZADURA. Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, poco dopo le 11, ad Almazzago, frazione di Commezzadura, nella zona di via della Fantòma.

Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate un'automobile e una motocicletta.

Ad avere la peggio è stato un 66enne, per il quale è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche due ambulanze, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Nonostante il codice di massima gravità assegnato durante i soccorsi, le condizioni del ferito non sarebbero gravi.