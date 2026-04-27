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TRENTO. Il pm Giorgio Bocciarelli ha aperto un fascicolo dopo che nelle scorse settimane la consigliera Pd Francesca Parolari aveva depositato in procura un esposto contro quelle che vengono ritenute dalla stessa gravi e documentati episodi di violenza e carenze assistenziali accaduti all'interno della Apsp "Anaunia", a Taio.
Nel documento sono riportati puntualmente una lunga serie di episodi con rispettive date in cui sarebbero avvenuti. Si va dallo schiaffo di un operatore a un paziente che lo aveva fisicamente aggredito, al fatto che un anziano con fragilità cognitive sarebbe stato rinchiuso a chiave nella sala da pranzo per evitare che le sue urla disturbassero gli altri. La consigliera segnala poi modi bruschi e sbrigativi, da parte di alcuni operatori, nei confronti degli ospiti. Modi che avrebbero causato ematomi non compatibili con cadute accidentali.
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