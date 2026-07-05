SAN ROMEDIO. Anche in Trentino si è rinnovato il ricordo di Andreas Hofer e del suo storico pellegrinaggio al Santuario di San Romedio del 7 luglio 1809, uno degli episodi simbolo delle vicende del Tirolo storico durante l'invasione delle truppe franco-bavaresi inviate da Napoleone Bonaparte contro l'Impero.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini e la consigliera provinciale Paola Demagri, in occasione dell'iniziativa promossa dalla Federazione Schützen del Welschtirol, guidata dal Landeskommandant Enzo Cestari, in collaborazione con la Schützenkompanie Nonsberg-Val de Non.

Come da tradizione è stata deposta una corona d'alloro davanti alla lapide che ricorda il pellegrinaggio e all'immagine di Andreas Hofer, collocate all'ingresso del Santuario di San Romedio. La cerimonia è stata accompagnata dagli interventi musicali della Musikkapelle Kalisberg.

Nel suo intervento, Claudio Soini ha sottolineato il valore dell'impegno volontario degli Schützen nel custodire e tramandare l'identità, la cultura e le tradizioni del territorio, ricordando come la memoria della storia, antica e recente, rappresenti uno strumento fondamentale per costruire un futuro fondato sulla pace e sulla convivenza.