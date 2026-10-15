PELLIZZANO. Ruba la Fiat Panda a un’anziana di 86 anni e la trascina per diversi metri mentre tenta di fermarlo. È successo domenica 11 ottobre a Pellizzano, in Val di Sole. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Cles per rapina aggravata e fuga pericolosa in contesto stradale.

Approfittando di una distrazione della proprietaria, il ladro è salito sull’auto ed è partito. La donna si è aggrappata alla portiera, ma è stata trascinata per alcuni metri prima di cadere a terra. Soccorsa, è stata trasportata all’ospedale di Cles.

Scattato l’allarme, i carabinieri hanno individuato la vettura grazie alle telecamere di sorveglianza e l’hanno intercettata a Fucine di Ossana. Il conducente ha tentato di eludere il posto di blocco, ma è stato fermato e arrestato. Si trova ora nel carcere di Spini di Gardolo.