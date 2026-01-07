CLES. Si è concluso con successo l’intervento di ripristino sul tomografo computerizzato (Tac) dell’ospedale Valli del Noce di Cles, fuori servizio da sabato scorso a causa di un guasto tecnico. Il Servizio di ingegneria clinica di Asuit insieme alla ditta produttrice e al global service manutentivo ha proceduto alla sostituzione dei componenti guasti e al collaudo funzionale della strumentazione, consentendo il pieno ritorno alla normale attività diagnostica.



In questi giorni la continuità dell’assistenza diagnostica è stata comunque garantita grazie alle strutture del Dipartimento radiologie, limitando al minimo i disagi per i pazienti.