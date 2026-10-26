REVO’. Prima è finito fuori dalla carreggiata, poi ha fatto un volo in una scarpata per quindici metri. A far decollare la Jeep di un uomo di Cles, sabato sera, è stato il guard-rail a bordo strada. I soccorritori hanno trovato l'automobilista vivo, dentro l'auto che era stata fermata da alcuni alberi, il cui impatto ha evitato il peggio.

L'incidente è avvenuto in Val di Non, lungo la Sp28 poco lontano da Revò. Per i soccorritori estrarre il ferito dalle lamiere è stata una vera e propria impresa: c'è voluta quasi un'ora e mezza di lavoro. L'uomo ora è ricoverato all'ospedale Santa Chiara e non sarebbe in pericolo di vita.



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