BOLZANO. La chiesa di San Bernardo di Rabbi non è riuscita a contenere tutte le persone accorse per salutare don Renato Pellegrini. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre, una grande partecipazione di fedeli ha accompagnato il sacerdote nel suo ultimo viaggio, stringendosi attorno alla comunità che per decenni lo ha avuto come guida spirituale.

Le esequie, celebrate alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Bernardo, sono state il momento di un commosso abbraccio collettivo.

Aveva 74 anni e per oltre trent'anni era stato parroco in Val di Rabbi e nella bassa Val di Sole. Originario di Don, era stato ordinato sacerdote a Trento nel 1978. Dopo i primi incarichi nel capoluogo, nel 1989 era arrivato a San Bernardo di Rabbi, dando inizio a un lungo percorso pastorale che lo avrebbe portato a seguire numerose parrocchie del territorio. Dal 2007 al 2018 aveva ricoperto anche il ruolo di decano della Val di Sole.

La sua presenza aveva accompagnato generazioni di fedeli, famiglie e comunità, andando ben oltre gli appuntamenti religiosi. Accanto all'attività nelle parrocchie, don Pellegrini si era fatto conoscere anche per le sue riflessioni bibliche, pubblicate su Vita Trentina, e per la capacità di utilizzare i social come strumento di comunicazione e condivisione della fede.

La sua scomparsa, avvenuta il 10 novembre all'ospedale di Rovereto dopo un improvviso malore, aveva suscitato profondo cordoglio in tutto il territorio.