RABBI. Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi in località Pracorno, in Val di Sole, dove un bambino di 11 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale.



Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava nei pressi della propria abitazione quando, nel tentativo di recuperare un pallone finito sulla carreggiata, è stato urtato da un’auto in transito lungo la strada provinciale 86.



L’allarme è scattato intorno alle 17.30 e sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: personale sanitario con ambulanza, vigili del fuoco di Rabbi con il supporto dei colleghi di Malè e dei permanenti di Trento, oltre ai carabinieri. È stato attivato anche l’elicottero per il trasporto sanitario.



Dopo le prime cure sul posto, il bambino è stato trasferito al Santa Chiara di Trento per accertamenti. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.