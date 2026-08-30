PREDAIA. Tragico incidente mortale sulla statale 43 nel comune di Predaia, in località Acetificio al Sabino. Un motociclista ha perso la vita dopo essersi schiantato con la moto contro il guard rail.

L’allarme è scattato prima delle 12 di oggi, domenica 30 agosto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori ed è stato fatto arrivare anche l’elicottero sanitario.

Nonostante il rapido intervento, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo, con la moto finita contro il guard rail sulla statale 43. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione.