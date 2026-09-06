PREDAIA. Tutelare l'ambiente, preservare il decoro urbano e difendere il paesaggio come bene comune. Sono gli obiettivi dell'amministrazione comunale di Predaia, che prosegue l'azione contro lo scorretto conferimento dei rifiuti. Un impegno che, all'inizio del 2026, ha portato all'acquisto e all'installazione di tre nuove fototrappole di ultima generazione.

I dispositivi sono stati posizionati nei cimiteri, punti particolarmente sensibili dove si sono verificati diversi episodi di utilizzo improprio dei contenitori. Le apparecchiature dispongono della trasmissione diretta dei dati in cloud, permettendo di visionare rapidamente le immagini e intervenire per le verifiche.

La gestione delle fototrappole è affidata agli agenti del Corpo di Polizia Locale Anaunia, che hanno già avviato il monitoraggio. E i primi risultati sono arrivati: grazie alle immagini raccolte sono state inflitte diverse sanzioni a persone che utilizzavano i cestini all'esterno delle aree cimiteriali per smaltire i propri rifiuti domestici.

L'adozione degli strumenti, sottolinea il Comune, è avvenuta nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. «Il decoro del nostro paesaggio e la tutela dell'ambiente sono beni di tutti ed è nostro dovere proteggerli», commenta la sindaca Giuliana Cova, esprimendo «grande soddisfazione per il lavoro svolto e per i risultati già raggiunti dalla Polizia Locale Anaunia».

«L'installazione di questi dispositivi non ha un intento punitivo, ma di sensibilizzazione e deterrenza. Continueremo a porre in essere ogni azione necessaria per disincentivare i comportamenti scorretti e garantire che Predaia resti un territorio curato e rispettato», conclude Cova.