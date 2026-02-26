PREDAIA. Una serata di festa animerà il Comune di Predaia lunedì 2 marzo a partire dalle 18.30. In Piazza S. Vittore a Taio è in programma “Ragazzo d’Oro”, il grande evento celebrativo dedicato a Simone Deromedis, medaglia d’oro di ski cross ai Giochi olimpici Milano-Cortina 2026.



Sarà l’intera Val di Non a stringersi attorno al suo campione, proprio nel paese in cui vive, per salutare da vicino il giovane talento, già grande protagonista della stagione di Coppa del Mondo 2024–2025.



L’evento è organizzato dal Comune di Predaia in collaborazione con Apt Val di Non, Melinda, Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo e Radio Anaunia, che curerà collegamenti, interviste e la diretta integrale dell’evento, permettendo a tutti di vivere la celebrazione in tempo reale.



Simone Deromedis, classe 2000, si è affermato negli ultimi anni come uno dei talenti più brillanti dello ski cross mondiale. La sua crescita, frutto di determinazione, costanza e talento, lo ha portato a conquistare numerosi podi internazionali e a disputare una stagione di Coppa del Mondo di altissimo livello, conclusa al secondo posto assoluto. Il trionfo olimpico a Livigno lo ha consacrato definitivamente tra i grandi protagonisti della disciplina, consegnandolo alla storia dello sport azzurro.



“Ragazzo d’Oro” sarà un’occasione unica per la comunità di Predaia e per tutta la Val di Non, che potrà riabbracciare il proprio campione e condividere una serata di festa, orgoglio e partecipazione. Interventi istituzionali, testimonianze, contributi, e anche qualche sorpresa racconteranno il percorso sportivo di Deromedis e il legame profondo con il territorio, rendendo la grande festa un momento di emozione collettiva.



La sindaca di Predaia Giuliana Cova afferma che “Simone, un ragazzo d’oro, rappresenta un grande orgoglio per la nostra comunità e ciò che di più bello e positivo il nostro Comune possa offrire: impegno, determinazione e passione. Cresciuto in una famiglia esemplare, Simone ha sempre dimostrato serietà, dedizione e intraprendenza. La sua umiltà, il suo rispetto negli altri, il saper vivere intensamente la vita, ne fanno un esempio per tutti i giovani della nostra comunità. Il suo successo è un segnale di speranza e di fiducia nel futuro, un invito ai nostri ragazzi a credere nei propri sogni e a impegnarsi ogni giorno per realizzarli. Un grande grazie a Simone per aver portato in alto il nome di Predaia”.



Gli organizzatori invitano cittadini, famiglie, associazioni e appassionati a partecipare a un evento che celebra un risultato storico, simbolo di eccellenza sportiva e orgoglio per il territorio. C.L.