PREDAIA. Un diverbio durante una serata musicale, poi le minacce e l’aggressione nel parcheggio. Si è conclusa con sei denunce l’indagine dei Carabinieri su quanto accaduto nella notte tra il 26 e il 27 agosto a Predaia, in Val di Non. A finire nei guai sono cinque minorenni e un maggiorenne, ritenuti presunti responsabili del pestaggio di due giovani.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Aliquota Radiomobile di Cles, supportata dalle testimonianze raccolte e dall’analisi dei filmati, tutto sarebbe iniziato all’interno di un locale durante un evento musicale. Uno dei ragazzi avrebbe importunato insistentemente una giovane. Un altro avventore sarebbe intervenuto in sua difesa, attirando però le minacce e la sfida del gruppo a proseguire il confronto all’esterno.

Intorno all’una di notte, nel parcheggio superiore del locale, il giovane intervenuto e un suo amico sarebbero stati accerchiati e colpiti con calci e pugni. Terminata l’aggressione, il gruppo si sarebbe allontanato.

I due feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Valli del Noce di Cles. Per uno la diagnosi è stata di frattura delle ossa nasali, con una prognosi di 30 giorni; l’altro ha riportato contusioni al volto e al collo, giudicate guaribili in dieci giorni.

Al termine degli accertamenti, i sei giovani sono stati denunciati a piede libero e segnalati alla Procura ordinaria e alla Procura presso il Tribunale per i minorenni. Le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.