PREDAIA. Grave incidente agricolo nelle prime ore della mattinata a Tres, frazione di Predaia, dove un agricoltore di 59 anni è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da un trattore.

Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava nelle vicinanze della propria abitazione quando, per motivi ancora da chiarire, è finito con le gambe sotto il mezzo agricolo. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 7.30.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Tres, affiancati dai colleghi del corpo di Taio, insieme ai soccorritori sanitari. Le condizioni del 59enne hanno reso necessario anche l'intervento dell'elicottero di emergenza, con a bordo l'équipe medica.

Dopo essere stato liberato dal trattore, l'agricoltore è stato assistito e stabilizzato sul posto. È stato quindi trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni sono considerate gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita.