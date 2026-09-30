CLES. Si è trasferita dalle Marche in Trentino per amore, ma nella mansarda in cui ha vissuto per tre anni col fidanzato ha conosciuto solo la violenza. Nei giorni scorsi l'ex compagno, un operaio di 38 anni della Val di Non, ha patteggiato 2 anni e 8 mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Era stata la donna, 44 anni, picchiata per l'ennesima volta, a chiedere aiuto ai carabinieri. Dopo la medicazione in ospedale per la frattura del setto nasale (30 giorni di prognosi) era stata accolta in una casa protetta. «Facile dire che al primo insulto o schiaffo la donna dovrebbe scappare - spiega la donna - ma dietro c'è una violenza psicologica che prepara ed abitua alla violenza fisica. C'è una manipolazione, un allontanamento da tutto, dalla famiglia, per farti sentire sola e sbagliata».



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