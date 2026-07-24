VERMIGLIO. Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio 2026, per un incendio che ha interessato l'hotel Mirandola di Vermiglio. L'allarme è scattato attorno alle 17.20, quando le fiamme hanno coinvolto il tetto della struttura alberghiera di quattro piani.

Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco volontari di Vermiglio, Malè, Ossana e Mezzana, affiancati dai vigili del fuoco permanenti di Trento, che hanno lavorato per contenere il rogo e impedirne la propagazione al resto dell'edificio.

Incendio a Vermiglio, fiamme sul tetto dell'hotel Mirandola (Foto Bertolini) Incendio a Vermiglio, fiamme sul tetto dell'hotel Mirandola (Foto Bertolini) Incendio a Vermiglio, fiamme sul tetto dell'hotel Mirandola (Foto Bertolini) Incendio a Vermiglio, fiamme sul tetto dell'hotel Mirandola (Foto Bertolini) Incendio a Vermiglio, fiamme sul tetto dell'hotel Mirandola (Foto Bertolini) Incendio a Vermiglio, fiamme sul tetto dell'hotel Mirandola (Foto Bertolini) Incendio a Vermiglio, fiamme sul tetto dell'hotel Mirandola (Foto Bertolini) Incendio a Vermiglio, fiamme sul tetto dell'hotel Mirandola (Foto Bertolini) Incendio a Vermiglio, fiamme sul tetto dell'hotel Mirandola (Foto Bertolini) Incendio a Vermiglio, fiamme sul tetto dell'hotel Mirandola (Foto Bertolini) Incendio a Vermiglio, fiamme sul tetto dell'hotel Mirandola (Foto Bertolini) Incendio a Vermiglio, fiamme sul tetto dell'hotel Mirandola (Foto Bertolini)

Per consentire le operazioni di spegnimento e le verifiche di sicurezza, i 57 ospiti presenti nell'albergo sono stati evacuati. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

L'intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di circoscrivere l'incendio, evitando danni più estesi alla struttura. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato il rogo.