PEIO. Incidente con il parapendio nei prati sopra Peio paese nella mattinata di oggi, 25 aprile, dove un uomo del posto di 53 anni è rimasto ferito dopo un tentativo di atterraggio finito contro un muretto. Sul posto sono stati inviati due operatori della stazione di Peio del Soccorso alpino e speleologico, che hanno raggiunto il ferito e supportato le operazioni di recupero.



L’uomo, sempre cosciente, ha riportato traumi nell’urto. Dopo le prime cure prestate dal personale sanitario, è stato imbarellato e caricato a bordo dell’elicottero con una manovra di hovering.



Il ferito è stato quindi trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure del caso.