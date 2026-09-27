CLES. Quattro medici su sei se ne vanno dal reparto di Ortopedia dell'Ospedale delle Valli del Noce. Tra loro c'è anche il primario. È un vero e proprio terremoto quello che scuote il presidio di Cles: Luigi Umberto Romano, direttore dell'Unità operativa, ha rassegnato le dimissioni insieme ai colleghi Marino Boi, Luca D'Orazio e Federico Zancan. In un solo colpo, il reparto perde due terzi del proprio organico medico.

Uno scossone che arriva alla vigilia dell'inverno e che apre inevitabilmente interrogativi sul futuro del reparto e sulla capacità dell'ospedale di garantire pienamente la propria attività in un territorio - quello delle Valli del Noce - attraversato ogni anno da importanti flussi turistici e sportivi.



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