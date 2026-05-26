TRENTO. Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi lungo la SS42 tra Ossana e Vermiglio, in Val di Sole, dove un'automobile ha investito un orso.

Secondo le prime informazioni raccolte, dopo l'impatto il plantigrado non sarebbe rimasto sul posto ma si sarebbe allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Restano ancora da chiarire le condizioni dell'animale.

Ad avere la peggio sarebbe stata invece la vettura coinvolta nell'incidente, che avrebbe riportato danni molto gravi in seguito all'urto. Al momento non risultano ulteriori dettagli su eventuali feriti o sull'intervento delle autorità.

Seguiranno aggiornamenti.