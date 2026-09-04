SANZENO. Un passo avanti verso la nuova caserma dei vigili del fuoco volontari destinata a servire Banco, Casez e Sanzeno. La Giunta provinciale ha approvato la variante al Piano regolatore generale necessaria per inserire l’opera nella pianificazione comunale.

La futura sede avrà un ruolo centrale nel progetto di fusione dei tre Corpi, che attualmente dispongono di caserme separate nelle rispettive frazioni. L’amministrazione comunale considera la struttura strategica per rendere più efficiente l’organizzazione del servizio.

Il provvedimento è stato proposto dall’assessore provinciale all’urbanistica Mattia Gottardi, che ha sottolineato l’importanza di garantire ai volontari strutture e dotazioni adeguate per svolgere le attività di protezione civile.

Con l’approvazione della variante urbanistica viene dunque compiuto uno dei passaggi necessari per arrivare alla nuova caserma, pensata come sede unica per i vigili del fuoco volontari delle tre comunità.