DIMARO. Sabato sera alle ore 21 in Piazza Madonna della Pace di Dimaro Folgarida ci sarà la presentazione ufficiale della squadra del Napoli, ospite della val di Sole per il ritiro estivo precampionato.

La presentazione e la parte riservata all’intrattenimento degli eventi organizzati a Dimaro sono a cura di Radio Kiss Kiss, la nuova radio ufficiale del Club azzurro. Il ritiro estivo del Napoli in Trentino rappresenta ogni anno un’occasione speciale per incontrare da vicino i campioni azzurri e respirare tutta la passione del calcio napoletano.