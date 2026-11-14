TAIO. Un grave incidente stradale con sei veicoli coinvolti, venti feriti, quattro persone intrappolate tra le lamiere e un’imponente mobilitazione di soccorritori. È lo scenario simulato questo pomeriggio, sabato 14 novembre, lungo la statale 43 della Val di Non, all’altezza di Taio, dove si è svolta una maxi-esercitazione interforze che ha coinvolto complessivamente 200 persone tra sanitari, vigili del fuoco, forze dell’ordine, volontari e figuranti.

L’allarme è scattato attorno alle 14.45, con una chiamata al numero unico di emergenza 112. Nella simulazione sono rimaste coinvolte cinque automobili e un mezzo pesante, oltre ad altre vetture sopraggiunte successivamente. Venticinque le persone interessate: venti feriti, dei quali quattro incastrati negli abitacoli, e cinque illesi. I figuranti sono stati truccati per riprodurre lesioni traumatiche di diversa gravità, rendendo lo scenario il più realistico possibile.

Le squadre sono intervenute in maniera scaglionata, rispettando i tempi di percorrenza dalle rispettive sedi. I vigili del fuoco hanno lavorato alla messa in sicurezza dei veicoli e all’estrazione dei feriti, mentre il personale sanitario ha effettuato il triage, allestito il posto medico avanzato e coordinato le evacuazioni. Coinvolti anche gli ospedali Santa Chiara di Trento, Valli del Noce di Cles e Santa Maria di Rovereto.

L’esercitazione, organizzata da Trentino Emergenza, dalla Federazione volontariato socio-sanitario del Trentino e dall’Unione distrettuale dei vigili del fuoco volontari di Cles, ha consentito di verificare l’efficacia delle comunicazioni tra le centrali operative e le squadre sul campo. Presenti anche l’elisoccorso, numerose ambulanze, il Soccorso alpino, i carabinieri, la polizia stradale e la polizia locale.

Per consentire le operazioni è stato necessario chiudere temporaneamente la statale 43, tra i chilometri 13,200 e 13,600, con deviazioni del traffico gestite dalla polizia locale di Cles. Al termine della simulazione, i responsabili e i valutatori si sono ritrovati nella caserma dei vigili del fuoco di Taio per una prima analisi dell’intervento. Nelle prossime settimane saranno approfonditi tempi di risposta, procedure e coordinamento tra le diverse componenti del sistema provinciale di emergenza.

(foto Asuit)