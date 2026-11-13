VAL DI NON. Un incidente stradale con più veicoli coinvolti, decine di persone da soccorrere e una macchina organizzativa complessa da mettere alla prova. È lo scenario che sarà simulato sabato 14 novembre lungo la statale 43 della Val di Non, dove è in programma un'esercitazione di maxi emergenza organizzata per testare il coordinamento dei soccorsi in una situazione particolarmente complessa.

L'attività si svolgerà all'altezza del chilometro 13 della SS43, nel territorio di Taio, e coinvolgerà circa 200 persone tra operatori e figuranti. L'iniziativa è organizzata dall'Unità operativa Trentino Emergenza di Asuit insieme alla Protezione civile del Trentino.

Non sarà coinvolto soltanto il personale impegnato direttamente sul luogo dell'incidente simulato: nell'esercitazione entreranno in gioco anche gli ospedali di Trento, Cles e Rovereto, chiamati a partecipare alla gestione dello scenario di emergenza.

L'obiettivo è verificare la capacità di risposta del sistema sanitario e della Protezione civile di fronte a un evento con numerose persone coinvolte, mettendo alla prova procedure, comunicazioni e coordinamento tra le diverse strutture.

L'iniziativa avrà conseguenze anche sulla viabilità. Sabato, dalle 13 alle 18, il traffico sarà deviato all'interno dell'abitato di Taio per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Gli automobilisti in transito lungo la statale dovranno quindi prestare attenzione alla segnaletica e seguire le indicazioni predisposte sul posto.

L'esercitazione rappresenta un'occasione per testare sul campo l'organizzazione dei soccorsi e verificare la capacità di risposta del sistema provinciale davanti a un'eventuale maxi emergenza.